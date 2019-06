Albenga, Tomatis replica a Calleri: “Su scuola decisioni complicate distorte a fini elettorali, lasciamo fuori i bambini”

Albenga. “La campagna elettorale del candidato sindaco Gerolamo Calleri e delle persone candidate con lui si continua a battere a colpi di notizie false”. Lo afferma il candidato sindaco Riccardo Tomatis.

“A conclusione delle ischizioni per il prossimo anno scolastico il dirigente del primo comprensivo dott. Buscaglia ha convocato il consigliere delegato alla pubblicazione arch. Maurizio Arnaldi e le insegnanti vicari dei vari plessi – spiega il vicesindaco uscente – In quella sede in piena e proficua sintonia con l’attuale amministrazione il dott. Buscaglia, l’unico ad avere competenze sulla conformazione delle classi, ha deciso di lasciare invariata la situazione dei plessi anche per il prossimo anno scolastico”.

“È triste constatare che decisioni, sebbene complicate, prese con spirito di responsabilità e condivisione siano completamente distorte per fini elettorali – conclude Tomatis – Lasciamo almeno fuori i bambini da queste beghe”.