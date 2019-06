Albenga, Tomatis: “Creeremo l’Albenga Summer Festival e il Villino XXV Aprile diverrà base logistica per lo sport”

Albenga. “La nostra città è bellissima e tutti noi ne andiamo davvero fieri, per questo vogliamo lavorare affinché sia sempre più conosciuta e visitata”.

A dirlo è il candidato sindaco Riccardo Tomatis, che ha proseguito: “Le sue potenzialità sono innumerevoli ed il lavoro svolto in questi 5 anni di amministrazione Cangiano, ha permesso ad Albenga di tornare ad essere punto di riferimento per il turismo della riviera di ponente, sia per quanto riguarda la movida sia per quanto riguarda la cultura”.

“L’accordo siglato con la Costa Crociere, i grandi eventi come la partenza del Giro d’Italia o il Jova Beach Party, entrambi realizzati a costo zero per il Comune, la riapertura dell’antico anfiteatro romano, l’ottenimento dei fondi per la creazione del nuovo Museo della Città a Palazzo Oddo e del Museo Archeologico Subacqueo a Palazzo Peloso Cepolla, l’inaugurazione del nuovo IAT all’interno di un’antica torre medievale, sono qui a testimoniare i risultati ottenuti. Nei prossimi cinque anni continueremo a lavorare affinché Albenga possa crescere sempre di più nel panorama turistico nazionale ed internazionale”.

“Creeremo l’Albenga Summer Festival che dovrà diventare un appuntamento fondamentale per tutti gli amanti dei concerti e della musica live, con i più grandi artisti della scena musicale nazionale ed internazionale,alla stregua di festival famosi come il ‘Collisioni Festival di Barolo’ o Il ‘Firenze Rocks’ di Firenze”.

“Con la riqualificazione dello stadio Riva, con la realizzazione della tribuna coperta ed il rifacimento degli spogliatoi, creeremo un impianto sportivo capace di ospitare grandi eventi con squadre professionistiche, dove i nostri giovani talenti ingauni potranno sfidarsi e confrontarsi con loro coetanei proveniente da ogni parte del mondo”.

“Ma non sarà solo il calcio ad essere al centro di questo sviluppo sportivo, vista la bellezza del nostro mare è nostra intenzione infatti realizzare nel Villino XXV Aprile, un punto di riferimento logistico, informativo e di accoglienza per gli sport acquatici ed il diving. La realizzazione di uno skate park, il completamento della casa dell’outdoor di Campochiesa ed una sempre maggiore collaborazione con i comuni del nostro entroterra, garantiranno la presenza di appassionati di sport durante tutto l’arco dell’anno”.

“La promozione di Albenga città del vino e una sempre maggiore attenzione verso i nostri straordinari prodotti ed eccellenze locali, ci consentiranno di essere sempre più punto di riferimento per tutti gli amanti del turismo enogastronomico locali ed internazionali”, ha concluso Tomatis.