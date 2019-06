Albenga, Tomatis all’attacco: “Calleri rifiuta il confronto? Consapevole di non essere adeguato al ruolo di sindaco”

Albenga. Di fronte all’ennesimo rifiuto da parte del candidato sindaco Gero Calleri ad effettuare un confronto con l’altro candidato sindaco Riccardo Tomatis arriva molto chiara la presa di posizione dell’attuale vice sindaco albenganese in corsa per il ballottaggio di domenica prossima.

“Decidere di candidarsi per svolgere un ruolo così importante come quello di sindaco di una meravigliosa ma complessa città come Albenga e non avere neppure il coraggio di confrontarsi sui temi principali non è accettabile” tuona Riccardo Tomatis.

“Non partecipare ad un confronto non è solo un pessimo segnale ma è soprattutto un’inaccettabile mancanza di rispetto nei confronti della cittadinanza che ha il diritto di conoscere le idee dei candidati per poter votare consapevolmente”.

“Probabilmente Calleri teme di non conoscere alcuni argomenti o se incalzato di non essere in grado di dare risposta ovvero di dover ammettere posizioni imposte dall’alto che gli albenganesi non sono disponibili ad accettare” conclude il candidato sindaco Tomatis.

VIDEO