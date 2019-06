Albenga, successo per i RomANTici: raccolti fondi per la prevenzione oncologica

Albenga. Grande successo per lo spettacolo musicale “Un gelato per cantare”, portato in scena da “I RomANTici” della compagnia “Gli Artisti Instabili” domenica 16 giugno nella centralissima Piazza Del Popolo di Albenga, con la preziosa collaborazione del Caffè Letterario Ai Giardinetti, sotto la direzione artistica di Bruno Piras.

L’evento, patrocinato dal Comune di Albenga, nato per sostenere i progetti di prevenzione oncologica che la delegazione ANT di Albenga organizza annualmente, ha coinvolto il pubblico presente che ha potuto godere dell’ascolto di buona musica, divertirsi grazie alla simpatia del presentatore Gaetano Adiletta e rinfrescarsi con il gelato offerto dall’Associazione.

“Voglio ringraziare gli straordinari protagonisti della serata, Gaetano Adiletta, che ha magistralmente tenuto palco col la sua comicità, rivelandosi anche un provetto presentatore; “I RomANTici” Lino Gilmar, Olinda Di Dea, Bruno Piras e Roberta Monterosso che con le loro esibizioni canore hanno creato un’atmosfera magica; mi rincresce che l’artista Chiara Piras, per un piccolo problema di salute, non si sia potuta esibire. Voglio ringraziare anche tutte le instancabili e irrinunciabili volontarie della delegazione di Albenga – dice la vice delegata Cristina Pavanelli che ha organizzato l’evento – e grazie ovviamente anche alla signora Manuela Paolicchi che con il supporto delle sue collaboratrici ha preparato dell’ottimo gelato. Un particolare ringraziamento ai titolari e allo staff del Caffè Letterario Ai Giardinetti, che oltre ad ospitare l’evento ha allestito tutta la piazza. I fiori per l’abbellimento del palco sono stati donati dalla Soc. Agr. Facollo alla quale va tutta la nostra gratitudine”.

Presente alla serata anche il neo consigliere Martina Isoleri, la quale è salita sul palco per portare il saluti del sindaco Riccardo Tomatis e di tutta l’amministrazione comunale. Le generose donazioni, raccolte durante la serata, saranno utilizzate per sostenere i costi delle visite di prevenzione oncologica in programma ad Albenga nelle giornate del 15, 16 e 17 ottobre per gli accertamenti preventivi di noduli tiroidei e neoplasie mammarie.