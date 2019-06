Albenga, spettacolo benefico al Caffè Lettarario in favore di Ant

Albenga. La Compagnia “Gli Artisti Instabili” dopo il successo riscontrato all’Auditorium San Carlo, con lo spettacolo ” Napule…è tutt’o munno è paese” dedicato all’arte partenopea, presenta “I RomANTici” in “Un gelato per cantare” serata di musica divertimento e solidarietà. L’appuntamento è per domenica 16 giungno alle ore 20.30 in Piazza del Popolo presso Il Caffè Letterario Ai Giardinetti di Albenga.

Il gruppo de “I RomANTici” è formato da: Lino Gilmar, cantante classico della musica leggera (conosciuto per interpretare canzoni di artisti vari) che eseguirà diversi brani tra cui il suo cavallo di battaglia “My way”; Olinda Di Dea, la quale canta da sempre per passione e interpreta oltre ai brani italiani canzoni in lingua ligure e fa parte dell’unica squadra di trallallero del ponente ligure “Albenga Canta”; il mattatore de “I RomANTici”, il fantasioso Gaetano Adiletta, attore teatrale e comico, conosciuto ai più sia per la partecipazione come barzellettiere al programma “Tutto Esaurito” di Radio 105 che a “Italia’s Got Talent”, avrà il compito di presentare la serata.

Ospiti d’onore Chiara Piras, nota per aver partecipato e vinto alcuni concorsi canori già in giovane età e Roberta Monterosso, una giovane cantautrice promessa della musica italiana.

Grazie al Patrocinio del Comune di Albenga e all’ospitalità de Il Caffè Letterario Ai Giardinetti, la serata organizzata dalla vice delegata Cristina Pavanelli in collaborazione con le volotarie, ha lo scopo di divertire tutti i presenti e raccogliere fondi per le visite di prevenzione oncologica che la delegazione di Albenga, presente da 17 anni e presieduta dalla delegata Daniela Stalla, organizza ogni anno.

“Vi aspettiamo numerosi per un gelato, tanta musica e la vostra generosità” dicono da Ant Albenga.