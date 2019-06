Albenga, principio di incendio su un camion: l’intervento dei vigili del fuoco evita il peggio

Albenga. Un principio di incendio su un camion. Si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 15, in pieno centro città.

È accaduto in via Fratelli Grana ad Albenga. Immediato è scattato l’allarme da parte di alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e si sono prodigati in prima persona per votare il propagarsi delle fiamme.

Tempestivo è stato l’intervento della squadra 51 del distaccamento vigili del fuoco di Albenga, che, nel giro di un’ora circa, sono riusciti a domare il rogo evitando conseguenze ben peggiori.