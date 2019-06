Albenga, lotta allo spaccio: altri due pusher in manette

Albenga. I carabinieri di Albenga hanno arrestato nella notte due cittadini irregolari sul territorio nazionale, di origine marocchina.

Il primo, un 24enne, è stato notato da una pattuglia a piedi impegnata in un servizio perlustrativo nei vicoli del centro storico. Dal controllo e da un primo accenno di resistenza da parte del sospetto è scattata una perquisizione: negli abiti aveva una ventina di grammi di hashish suddivisa in dosi. Il pusher era stato notato durante il servizio di monitoraggio recentemente operato in uno dei giardini pubblici delle frazioni albenganesi.

La pattuglia ha poi proseguito l’accertamento, con unità giunte di rinforzo, localizzando la sua abitazione e perquisendola: all’interno del monolocale è stato trovato un connazionale di 27 anni subito finito in manette poiché trovato nella disponibilità di una trentina di dosi di hashish. La perquisizione si è conclusa con il sequestro a carico di entrambi gli arrestati di oltre un etto di hashish e circa 500 euro ritenuto provento dei guadagni illeciti.

Anche in questo caso, i carabinieri provvederanno ad individuare il proprietario dell’immobile occupato dai due marocchini irregolari al fine di procedere nei suoi confronti per i reati eventualmente ravvisati. Gli spacciatori verranno processati per direttissima.