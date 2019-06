Albenga. “E’ come vincere un derby all’ultimo minuto di recupero”. Così Riccardo Tomatis, neosindaco di Albenga, commenta a caldo la vittoria che conferma il centrosinistra alla guida della città delle Torri.

Una vittoria arrivata nonostante uno svantaggio al primo turno di 553 voti, pari a oltre il 4% dei votanti. “Sono soddisfatto perchè la città ha votato con il cervello e non con la pancia – ha detto pochi secondi dopo l’arrivo dei dati dell’ultima sezione, che lo consacravano ufficialmente sindaco – Sono stati cinque anni iniziati con grande difficoltà, soprattutto per la situazione economica, ma che hanno portato a un miglioramento importante della città. Un miglioramento che gli albenganesi hanno capito”.

“Il ringraziamento va alla squadra – ha proseguito – una squadra splendida che ha vinto contro l’arroganza, la diffamazione e tutti quegli aspetti che vorrei non comparissero più in politica. ora spero che gli avversari facciano opposizione in maniera diversa, perché oggi abbiamo avuto la dimostrazione che quel modo di fare politica non paga”.

Un divario, quello tra Calleri e Tomatis, che è stato eroso e ribaltato anche grazie all’appoggio, risultato decisivo, da parte di Diego Distilo. Che tr aut brindisi e un abbraccio si lascia andare a una critica: “Dico solo una cosa, il centrodestra si faccia un esame di coscienza”. Un esame doveroso, dato il dato della Lega alle europee e il vantaggio al primo turno di Calleri (che nei minuti “caldi” subito dopo l’esito ha telefonato a Tomatis per complimentarsi).

