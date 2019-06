Albenga, il Comitato di Vadino scrive a Giorgio Cangiano

Con la conferma della nuova Amministrazione Tomatis, il Comitato di Vadino non può esimersi dal ringraziare la persona dell’ex Sindaco, Avv. Giorgio Cangiano, per quanto fatto nei cinque anni del suo mandato, appena terminato, per Albenga ed in particolare per la zona di Vadino, spesso considerata “di solo passaggio” e quasi abbandonata.

Negli ultimi anni, infatti, collaborando con il Comitato, attraverso la puntuale pulizia delle strade, la maggior cura e la riqualificazione generale del quartiere, Vadino ha subito un netto rinnovamento.

Molto c’è ancora da fare per Albenga ed è per questo che dai ringraziamenti all’ex Sindaco, ci rivolgiamo ora a quello neoeletto, Dott. Riccardo Tomatis, al quale auguriamo un quinquennio fruttuoso, per lui come per la città, sperando che la “continuità” di collaborazione con il Comitato, si fortifichi per un futuro comune sempre migliore.

Il Comitato di Vadino