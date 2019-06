Albenga, il candidato Riccardo Tomatis: “Massima attenzione sul sociale”

Albenga. “L’attenzione sul sociale sarà per me fondamentale”. Lo ribadisce il candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Nel corso degli ultimi cinque anni, l’amministrazione comunale di cui sono stato vice sindaco – afferma Tomatis – ha promosso e sposato diversi progetti dedicati al sostegno delle fasce più deboli della nostra città, dalle famiglie in difficoltà, ai ragazzi diversamente abili, agli anziani. Il progetto ‘Dopo di Noi’ che ha messo a disposizione dell’Associazione Down Savona (Adso) una casa per vivere e permettere ai ragazzi di conquistare una propria autonomia, il progetto ‘Non Uno Meno’ con la scelta di affidare il chiosco Campanellino del parco Peter Pan all’Anffas e la creazione di borse lavoro e di progetti d’aiuto al mantenimento abitativo, sono lì a testimoniare il nostro impegno. Tuttavia è nostra intenzione proseguire ed incrementare l’attenzione sul sociale ed aumentare sempre di più le risorse comunali destinate al welfare per i cittadini”.

“È nostra intenzione infatti aumentare ad esempio gli assistenti domiciliari a favore di anziani e persone con bisogni speciali, anche attraverso una collaborazione attiva con l’istituto Domenico Trincheri, promuovere una tavola rotonda tra enti che lavorano nelle fasce per la prima infanzia e l’adolescenza, promuovere iniziative contro la violenza sulle donne, per il diritto alla genitorialita’, per l’integrazione sociale e soprattutto per la la lotta alla tossicodipendenza, vera e propria piaga giovanile che troppo spesso incide anche sulla sicurezza cittadina. È inoltre nostra intenzione creare una ‘Casa delle Associazioni’ ed un tavolo di coordinamento permanente con tutte le associazioni locali impegnate nel volontariato e nel terzo settore, per sostenerne l’impegno e le attività”.

“Sarà nostra cura poi tutelare il ‘Diritto alla Casa’ per tutti i cittadini ed in particolare per quelli con maggiori difficoltà ad avere una casa ad un canone d’affitto accessibile. Per questo insisteremo con Arte affinché completi l’intervento sull’edificio di San Fedele e affinché sistemi i vari appartamenti presenti in città rendendoli così nuovamente fruibili. Come amministrazione poi costituiremo un fondo per la cauzione degli affitti e promuoveremo l’autorecupero e la riqualificazione degli immobili con benefici di natura fiscale, conclude Tomatis”.