Albenga. Disagi alla circolazione questa mattina ad Albenga, tra via dei Mille e via Genova, per un danno alla linea centrale dell’acquedotto che ha costretto i tecnici ad un intervento d’urgenza.

Per questo motivo una piccola tratta di via Genova è stata chiusa al traffico e la strada è rimasta aperta a senso unico alternato. Inoltre l’ultimo tratto di via dei Mille è stato chiuso (per immettersi in via Genova è quindi necessario passare da via Mazzini).

Il guasto, che ha interessato il chiusino della saracinesca della linea centrale dell’acquedotto, dovrebbe essere riparato in giornata.