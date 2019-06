Albenga, Distilo a Tomatis: “Chiesto di non fare campagna al ballottaggio in cambio di assessorato esterno”

Albenga. Non è tardata ad arrivare la replica del neo presidente del consiglio comunale albenganese Diego Distilo al consigliere di minoranza Roberto Tomatis. Motivo del contendere, proprio il nuovo ruolo di Distilo, per il quale l’opposizione aveva proposto Riccardo Ettore Minucci, che “lo avrebbe fatto a titolo gratuito”.

E Distilo non è andato per il sottile svelando anche alcuni retroscena celati durante la campagna elettorale: “A questo punto è arrivata l’ora di rispondere al mio amico Roberto Tomatis perchè adesso sta davvero esagerando”.

“Sì perchè la città tutta deve sapere che con Tomatis Roberto durante la campagna elettorale abbiamo avuto elettori che hanno votato me come candidato sindaco e lui come consigliere facendo il famoso voto disgiunto del quale lui era a conoscenza e non mi sembra che abbia avuto molte osservazioni a riguardo”.

“Inoltre bisogna dire che dopo il nostro appoggio ufficiale al ballottaggio con il sindaco Tomatis sono stato contattato dal consigliere Roberto Tomatis il quale mi ha riferito che mi parlava per conto di un esponete nazionale della Lega proponendomi di non fare campagna elettorale in cambio di un assessorato esterno”.

“Probabilmente la mia risposta negativa di concedere questa cosa in cambio di una poltrona lo avrà fatto arrabbiare ed ora prova a strumentalizzare il ruolo del Presidente del Consiglio comunale, figura davvero importante, per cercare di mettermi in cattiva luce”.

“E mi chiedo inoltre perchè la Lega non proponga ne abbia mai proposto al presidente Giusto del consiglio comunale di Savona, uno dei massimi esponenti del Carroccio, di rinunciare all’indennità oppure a tutti gli altri presidenti del consiglio con i colori della Lega sparsi in Provincia. No, evidentemente vale solo per Albenga e questo di per sé la dice lunga”.

“Mi spiace davvero assistere a questo teatrino la campagna elettorale è finita ed io svolgerò il ruolo da presidente Super Partes che gli piaccia o no. Concludo dicendo che noi siamo il 10% di Albenga e siamo il centro destra quindi caro Roberto, con tutta la stima ed amicizia, ti consiglio di rilassarti e svolgere il tuo ruolo come sicuramente saprai ben fare. Infine mi spiace che in questa vicenda abbiano strumentalizzato il consigliere Minucci, ragazzo brillante e di ottime prospettive “, ha concluso Distilo.