Albenga, convocato il primo Consiglio comunale dell’era Tomatis

Albenga. Dopo la composizione della nuova giunta comunale ecco la convocazione del primo Consiglio comunale ad Albenga dell’era Tomatis. La seduta del parlamentino albenganese, in sessione ordinaria e in seduta pubblica, si terrà martedì 25 giugno, alle 21.

Sette i punti all’ordine del giorno: la convalida degli eletti, l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, con Diego Distilo in pole per la nomina (confermato che i gruppi di maggioranza proporrano il suo nome), a seguire il giuramento del sindaco Riccardo Tomatis e la comunicazione ufficiale della nuova giunta comunale.

Il quinto punto prevede l’elezione della commissione elettorale comunale. E poi la presentazione da parte del neo primo cittadino del programma politico-amministrativo del mandato 2019-2024.

Infine, ultimo passaggio dell’ordine del giorno, la nomina dei capigruppo in Consiglio, di maggioranza e minoranza, e delle commissioni consiliari, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento comunale.

Per i capigruppo di maggioranza, salvo sorprese, i nomi dovrebbero essere: Giorgio Cangiano, Camilla Vio e Raiko Radiuk. Per le minoranze ci saranno quattro capigruppo: oltre al candidato sindaco uscito sconfitto dal ballottaggio, Gerolamo Calleri, dovrebbe essere indicati: Cristina Porro per la Lega, Riccardo Ettore Minucci ed Eraldo Ciangherotti.