Albenga, Ciangherotti (Fi): “Il 6 luglio a Roma con Toti. Grande occasione per il futuro di Forza Italia”

Sabato 6 luglio sarò a Roma per ascoltare la proposta del progetto politico di Giovanni Toti. Quella che da più parti veniva considerata come una “prova di scissione”, grazie al vertice tra il Presidente Berlusconi e all’intelligenza politica di Toti, diventa quindi una grande occasione per il futuro di Forza Italia.

Sono convinto che il nostro partito ripartirà da Roma per un rilancio della nostra proposta politica, dando priorità ai contenuti, con maggiore collegialità e democrazia interna, con scadenze precise di congressi e ampie consultazioni popolari per scegliere le persone al vertice del partito.

Sono convinto che sarà l’occasione per infondere nuovo entusiasmo e consenso attorno al centrodestra liberale, che deve per forza di cose diventare più moderno e attrattivo senza perdere la sua identità moderata, per questo sono contento e soddisfatto di quel che sta avvenendo nel mio partito.

Sono d’accordo con chi valuta i veri campioni non da quante gare vincono, ma da come si rialzano dopo una sconfitta.

Chi crede che il centrodestra possa e debba ritornare ad essere credibile e numericamente consistente, deve oggi fare uno sforzo di generosità per riempire di contenuti la nostra proposta e, insieme alle altre forze della coalizione che fa bene nei territori dove governa, deve mettere in campo strategie e azioni per aumentare le opportunità di lavoro, abbassare le tasse e creare un rilancio del nostro territorio. Solo così staremo tutti meglio.

Al nostro governatore regionale Giovanni Toti e all’onorevole Mara Carfagna auguro un buon lavoro, per il bene di tutti noi. Il mondo moderato del centrodestra sta aspettando la terapia d’urto per una vera crescita del nostro paese.

Eraldo Ciangherotti