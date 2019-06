Albenga, Calleri: “Spiace l’astensionismo, perdere per così pochi voti fa male”

Albenga. “Rispetto il risultato del voto, così si sono espressi gli albenganesi”. E’ il commento “sportivo” di Gerolamo Calleri, sconfitto al ballottaggio dopo essere stato in vantaggio al primo turno con oltre il 4% dei votanti (553 voti). Un vantaggio che si è dissolto stasera, con anzi una forbice di 257 voti a separare il vincitore Tomatis dallo sconfitto Calleri.

“Spiace per il grande astensionismo, vero vincitore delle elezioni, che ha inciso notevolmente sul risultato” fa notare il candidato del centrodestra. Che poi ammette: “Perdere di così pochi voti fa male, ovviamente, ma l’esiguo distacco conferma comunque una spaccatura nell’elettorato”.

“Congratulazioni a chi ha vinto – conclude – ora la campagna elettorale è finita, noi siamo pronti a lavorare per il bene di Albenga. Spero che ora la gente ‘resetti’ il cervello e si spengano tutte le polemiche degli ultimi giorni, con persone che non appartenevano a una delle due ‘squadre’ che si sono infilate in modo borderline. Non solo Distilo, ma anche altre persone. Una pagina che ha allontanato ancor più le persone dalla politica”.

