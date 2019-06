Albenga, Calleri sfonda la soglia dei 3000 seguaci su Facebook: “Importante valorizzare la comunicazione”

Albenga. Gero Calleri sfonda la soglia dei 3000 seguaci su Facebook, consolidando la sua posizione di candidato di Albenga più seguito sui social network.

La pagina “Gerolamo Calleri Sindaco” (www.facebook.com/callerisindaco), nata nel febbraio di quest’anno, ha registrato una crescita costante in circa 4 mesi, posizionandosi in breve tempo tra le pagine politiche più seguite della città, per poi raggiungere la prima posizione, superando le pagine degli altri candidati sindaco Riccardo Tomatis (1305), Diego Distilo (1248) e Fausto Icardo (136), nonché pagine politiche da tempo esistenti ad Albenga, con una media di circa 50 post a settimana, una portata di circa 57 mila persone raggiunge nell’arco di un mese e un “engagement” mensile dei post pari a oltre 62 mila utenti. Numeri in crescita esponenziale, ai quali si aggiunge il seguito sui profili @CalleriSindaco su Instagram/IgTV e Twitter.

“La comunicazione è importante – commenta Calleri – È vero, per citare un noto giornalista, che avere tanti ‘like’ su Facebook è un po’ come avere tanti soldi del Monopoli, però i social network sono uno strumento fondamentale per restare aggiornati e in costante contatto con la propria comunità, con gli amici, i sostenitori, i simpatizzanti e, perché no, anche per confrontarsi con chi la pensa diversamente, purché il dibattito sia costruttivo e all’insegna del rispetto reciproco. Desideriamo puntare molto sull’aspetto della comunicazione, essenziale per ascoltare i cittadini, conoscere le criticità – anche in tempo reale – nonché promuovere e valorizzare il territorio”.