Albenga, Calleri: “Ripristineremo il gemellaggio con l’Ungheria”

Albenga. “Sarà nostro impegno ripristinare il gemellaggio di Albenga con la città di Dabas, in Ungheria, riallacciando i rapporti istituzionali per favorire la collaborazione e lo sviluppo di eventuali scambi commerciali, economici e socio-culturali tra i due territori”. Lo dichiara Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga, sostenuto dalle liste Lega, lista civica Calleri Sindaco, Albenga Vince.

“Nato grazie al lavoro dell’amministrazione guidata dal sindaco Mauro G. Zunino nel 2004 e ripreso nel 2012 dall’amministrazione di Rosy Guarnieri – ricorda – il gemellaggio attesta l’amicizia tra le due comunità e il reciproco desiderio di avviare un percorso di collaborazione e crescita, all’insegna delle tante opportunità disponibili in ambito europeo e internazionale. Albenga deve tornare protagonista, sul piano regionale, nazionale e anche all’estero”.

“Non so perché l’attuale amministrazione non abbia voluto sviluppare l’amicizia tra Albenga e Dabas: questo, assieme a nuovi e importanti gemellaggi che intendiamo far nascere nei prossimi anni, consentirà di ottenere benefici per il territorio in termini di promozione turistica e di valorizzazione delle eccellenze, oltre a numerose prospettive di tipo culturale, sociale, sportivo ed economico” conclude.