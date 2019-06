Albenga, Calleri: “Riporteremo a casa il Festival dell’Arcobaleno”

Albenga. “Riporteremo il Festival dell’Arcobaleno ad Albenga, con un respiro ancora più ampio, per portare migliaia di presenze in città e coinvolgere tutte le società sportive del territorio. Più manifestazioni, per tutto l’anno, per rilanciare l’economia turistica della città: anche negli eventi, vogliamo far tornare grande Albenga”. Lo promette Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga.

“Sono moltissimi gli albenganesi che ricordano ancora con un pizzico di nostalgia il Festival dell’Arcobaleno – prosegue – evento spettacolare e straordinario per tutto il territorio che ancora tanti portano nel cuore. Il più grande e il primo Festival non competitivo di questo tipo a svolgersi nel nostro Paese, con migliaia di atleti provenienti da tutta Europa e da altri continenti: tutti ricordiamo la sfilata che partiva da piazza Europa e arrivava fino allo stadio Riva. Esibizioni di vario tipo, corpo libero, aerobica, acrogym e acrobatica, ginnastica ritmica e artistica, danza classica e moderna, hip-hop, funky e altre discipline: un vero spettacolo, che portava in alto il nome di Albenga a livello nazionale e internazionale, con ricadute benefiche per tutte le attività cittadine”.

“Qualche anno fa l’attuale amministrazione annunciò progetti in questo senso, senza purtroppo darne seguito – conclude – noi lo riporteremo ad Albenga”.