Albenga. “No all’isola ecologica vicino all’ospedale e al futuro polo scolastico”. A dirlo è Gerolamo Calleri, candidato sindaco di Albenga per il centro-destra.

“Ho effettuato un sopralluogo dal centro raccolta rifiuti, noto anche come isola ecologica, situato nei pressi dell’ospedale Santa Maria di Misericordia e dello stadio Annibale Riva. Come abbiamo specificato a chiare lettere nel nostro programma elettorale, questa collocazione non è soddisfacente né idonea, nei pressi di una struttura sanitaria e di un futuro polo scolastico. Per questo, sarà nostro impegno adottare misure volte a individuare un’altra area fruibile per tale scopo, che garantisca un servizio ottimale. In tema di ambiente, prevediamo la revisione delle tariffe Tari per favorire comportamenti virtuosi, affinché si paghi in base ai consumi”.

“Inoltre, al fine di smentire categoricamente l’ennesima bufala messa in giro in questi giorni da nostri avversari, il rapporto di collaborazione con Sat non verrà interrotto, anzi proseguirà e verrà migliorato, al fine di trovare soluzioni ottimali per offrire il miglior servizio possibile alla cittadinanza, nell’ottica di una città sempre più pulita e rispettosa dell’ambiente”.