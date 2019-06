Albenga, albero pericolante sulla sponda destra del Centa: a rischio case e serre. Sarà abbattuto

Albenga. Albero pericolante sulla sponda destra del fiume Centa, più precisamente in via del Molino (regione Torresi). L’alberatura in questione, infatti, risulta “appoggiato” all’impianto di pubblica illuminazione, costituendo un pericolo, ma non solo.

In prossimità del ciglio della strada, infatti, sono presenti anche alcune abitazioni e serre agricole, che potrebbero subire ingenti danni in caso di crollo dello stesso.

E dopo un sopralluogo, con conseguente segnalazione all’ente comunale da parte del geometra Giorgio Valinotto del servizio Lavori Pubblici, il sindaco Giorgio Cangiano, tramite apposita ordinanza, ha dato via libera all’abbattimento dell’albero pericolante per questioni di sicurezza pubblica.