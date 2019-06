Albenga, al Centro Studi Aikido gli esami del corso bambini e ragazzi

Albenga. Presso la sede del Centro Studi Aikido di Albenga, in via Isonzo, si sono svolti con piena soddisfazione gli esami del corso bambini e ragazzi, cui ha fatto seguito l’assegnazione delle cinture e del grado di kyu, riconosciuti direttamente dall’Aikikai d’Italia, associazione a cui è affiliato il Centro Studi Aikido da 40 anni.

Numeroso il gruppo degli esaminandi, tra cui molte bambine e ragazze, a conferma del sempre più vasto interesse che quest’arte marziale incontra tra il gentil sesso.

L’aikido è un’arte marziale non competitiva ma è innegabile la sua efficacia di autodifesa, pur conservando una peculiare eleganza ed armonia di movimento.

Per i giovani la pratica dell’aikido, oltre a favorire uno sviluppo motorio armonico, è di aiuto per migliorare la focalizzazione dell’attenzione, richiesta sia in ambito scolastico che in altri aspetti della vita.