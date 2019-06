Albenga al ballottaggio, Calleri: “Anziché il cambiamento, Distilo ha scelto la sinistra”

Albenga. “Anziché il cambiamento, ha scelto la sinistra: sono stupito”. È questo quanto dichiarato dal candidato sindaco del centrodestra ad Albenga, Gerolamo Calleri, che ha così commentato l’intenzione palesata da Diego Distilo di appoggiare il candidato sindaco del centrosinistra Riccardo Tomatis al ballottaggio del prossimo 9 giugno.

“Mi stupisce che una persona di così lunga esperienza di centrodestra come Diego Distilo decida di schierarsi al fianco della sinistra e del Partito Democratico, responsabili dei principali fallimenti e delle scelte sbagliate degli ultimi anni”, ha proseguito Calleri.

“Da parte nostra, massima disponibilità a parlare di programmi, idee, proposte per cambiare la città: non siamo riusciti a farlo. Prendo atto di questa decisione e del fatto che Distilo abbia scelto la continuità, a scapito del cambiamento. E che tra lo schieramento che fa riferimento a Salvini e Toti abbia preferito quello che fa riferimento a Vazio e Zingaretti. Noi abbiamo un’altra idea di politica e di città, vogliamo guardare avanti e non indietro”, ha concluso Calleri.