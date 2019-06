Albenga. Le elezioni le ha vinte il centrosinistra guidato da Riccardo Tomatis. Ma per designare il nuovo vicesindaco, gli assessori e le relative deleghe ci sarà tempo nei prossimi giorni, smaltita anche la “sbornia” della vittoria. Qualcosa di certo, però, in relazione alla composizione del nuovo consiglio comunale di Albenga, già si sa.

Sono in nove, dopo il primo turno dello scorso 26 maggio, coloro già sicuri, comunque vada, quantomeno di sedere nel prossimo parlamentino ingauno. Si tratta di: Diego Distilo, Cristina Porro, Roberto Tomatis, Riccardo Ettore Minucci, Eraldo Ciangherotti, Mauro Vannucci, Giorgio Cangiano, Simona Vespo e Camilla Vio. A cui aggiungere, ovviamente, il candidato sindaco sconfitto Gerolamo Calleri.

La minoranza, infatti, sarà composta da 5 consiglieri della coalizione sconfitta e da Diego Distilo (che ha annunciato, nonostante l’appoggio a Riccardo Tomatis, che “non occuperà posti in giunta”), mentre Fausto Icardo (M5S) è rimasto fuori dal parlamentino. E all’interno della coalizione sconfitta, fermo restando che uno dei 5 posti va ovviamente al candidato sindaco, gli altri 4 saranno ripartiti tra le tre liste, con due consiglieri per quella più votata e uno a testa per le altre due.

La maggioranza di Tomatis sarà composta da 6 consiglieri per la lista “Insieme per il futuro” e 2 a testa per le liste “Con Albenga” e “Progetto Comune”. Analizzando le preferenze, i sei consiglieri più votati nella lista principale sono Giorgio Cangiano (858), Simona Vespo (378), Silvia Pelosi (315), Alberto Passino (311), Martina Isoleri (273) e Marta Gaia (253).

Bisogna tenere conto, però, che da questo gruppetto usciranno certamente alcuni assessori: la loro nomina darebbe il via libera anche ai primi dei non eletti, ossia Emanuela Guerra (204), Vincenzo Munì (174), Ilaria Calleri (117), Cristina Garello (116) e il duo composto da Roberto Pirino e Ivano Mallarini (113 preferenze per entrambi). Per la lista “Con Albenga” entreranno in consiglio Camilla Vio (250 voti) e Mirco Secco (210), primo dei non eletti Manlio Boscaglia (165); i consiglieri di “Progetto Comune” saranno invece Mauro Vannucci (143) e Giovanni Pollio (133), con Raiko Radiuk (103) pronto a subentrare.

In minoranza con Distilo, invece, siederanno: Gerolamo Calleri, Cristina Porro, Roberto Tomatis, Riccardo Ettore Minucci ed Eraldo Ciangherotti. Il tutto, per “buona pace” di alcuni “big” dello schieramento di centrosinistra, esclusi dal parlamentino: tra questi, ad esempio, Ginetta Perrone, Davide Bertoglio, Ilaria Crevani e Alessandro Chirivì.