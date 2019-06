Albenga 2019, è spaccatura Lega-FI. Il Carroccio contro Ciangherotti: “Si autoassolve per pulirsi la coscienza”

Albenga. “Non ci piacciono le analisi del voto auto assolutorie o per pulirsi la coscienza”. È netta e perentoria la risposta della Lega di Albenga, per voce dell’ormai ex candidato sindaco Gerolamo Calleri e del segretario cittadino Cristina Porro, alle dichiarazioni di Eraldo Ciangherotti (Forza Italia).

Il consigliere forzista, dopo aver condiviso prima la minoranza e poi la campagna elettorale con la Lega, in un’intervista esclusiva a IVG, non ha risparmiato alcune frecciate (anche in relazione alla scelta del candidato sindaco) e preso le distanze in vista del futuro della minoranza (“La Lega farà il suo, io il mio”) e ora, le parole della Lega sembrano sancire, almeno per il momento, una spaccatura netta all’interno del centrodestra, che forse non sarà più tale.

“Prendiamo atto della scelta del consigliere comunale Eraldo Ciangherotti e gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro in opposizione, – hanno proseguito Calleri e Porro. – Riteniamo, però, che il risultato delle urne imponga una seria riflessione e assunzione di responsabilità da parte di tutti: la vittoria di Tomatis e del Pd, sostenuti da importanti figure di riferimento a livello cittadino e provinciale appartenenti a Forza Italia – presenti al point di Tomatis per festeggiare – non può essere sottovalutata e deve fare riflettere”.

“Da parte della Lega, nessuna defezione, nessun tradimento. Qualcuno pensa già al 2024? Noi pensiamo a dare risposte già oggi, pregando tutti di lasciare in pace la memoria di Rosy Guarnieri, nostro sindaco, nostro segretario, nostra militante, nostro onorevole. Ci piace chi costruisce e non chi distrugge”.

“E la Lega, primo partito di Albenga, è già al lavoro per costruire l’unica alternativa valida e credibile alla sinistra all’insegna del buonsenso e della concretezza messi in campo quotidianamente da Matteo Salvini e dalle migliaia di amministratori ed eletti della Lega a livello nazionale”, hanno concluso.