Alassio. Intervento dei tecnici di Sca, ieri sera, ad Alassio per uno sversamento in mare nei pressi del molo. Una chiazza oleosa è comparsa sulla sinistra del molo, nell’area in cui fuoriescono le acque bianche. Sul posto è subito intervenuto anche il vice sindaco Angelo Galtieri.

Ancora da stabilire le cause: dato l’orario, la zona e l’assenza di guasti alla fogna, l’ipotesi più probabile al momento è che si tratti di qualche sostanza rilasciata erroneamente da qualcuno nelle condutture delle acque bianche. Con il buio l’episodio sarebbe potuto passare inosservato: la zona in cui fuoriescono le acque bianche, però, è illuminata dalle luci del molo, e così la chiazza è stata notata e segnalata da alcuni passanti.

Non dovrebbero esserci pericoli, comunque, dal punto di vista ambientale, e non sono previste ordinanze da parte del Comune.