Alassio. Che estate sarebbe senza il cinema all’aperto? Da martedì 2 luglio a venerdì 31 agosto ritorna l’Arena Estiva Don Bosco in via san Giovanni Bosco 12, l’appuntamento che ormai da più di ottant’anni raduna, ogni martedì, mercoledì, venerdì e sabato, un folto pubblico intorno ai titoli migliori della stagione cinematografica. Realizzata dall’associazione CGS Adelasia in collaborazione con l’Istituto Don Bosco e l’Associazione Ex Allievi Don Bosco, la rassegna comprende la proiezione all’aperto di tredici film di successo.

Il programma spazia da commedie italiane come “Dieci giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi, film d’apertura della rassegna il 2 e 3 luglio, “Ma cosa ci dice il cervello?” di Riccardo Milani, “Bentornato Presidente” di Giancarlo Fontana e “Il campione” di Leonardo D’Agostini. L’associazione CGS Adelasia ha pensato in particolare ai giovani e alle famiglie proiettando film d’animazione come “Mia e il leone bianco” di Giles De Maistre, “Dragon trainer – Il mondo nascosto” di Dean DeBois e “Toy Story 4” di John Lasseter.

In questa selezione non potevano certamente mancare grandi titoli internazionali, come i protagonisti dei premi Oscar 2019 “Green book” di Peter Farrelly e “Bohemian Rhapsody” di Bryan Singer e il bellissimo “Rocket Man” di Dexter Fletcher. Non potevano poi mancare i grandi block buster quali “Aladdin” di Guy Ritchie, “Ralph Spacca Internet” di Phil Johnston e “Dumbo” di Tim Burton.

Informazioni: 0182640309 / info.alassio@donbosco.it / cgsadelasia@gmail.com