Alassio, riparte il servizio estivo della polizia municipale

Alassio. Riprende domani il tradizionale servizio estivo degli agenti della polizia cunicipale alassina con nuovi orari, anche serali e nuovi pattugliamenti fino al 15 settembre prossimo.

“Per gli ultimi quindici giorni di giugno – spiega Francesco Parrella, comandante della polizia municipale di Alassio – e per i primi quindici giorni di settembre, l’orario di pattugliamento sarà esteso alle 22,30. Per l’intera durata dei mesi di luglio e agosto, invece fino all’1,30. Va da sé che durante le manifestazioni sarà ulteriormente ampliatò il servizio per garantire la copertura degli eventi. Ci saranno pattuglie operative nel centro storico cittadino, nel budello, ma non solo, con particolare attenzione alle occupazioni suolo pubblico, al commercio abusivo e ovviamente al decoro urbano”

Sempre domani iniziano anche le pattuglie balneari con controlli direttamente sulle spiagge nell’ambito del contrasto al commercio abusivo e per le normali prassi di sicurezza e ordine pubblico. “Nel frattempo – aggiunge Parrella – sono stati già una decina i sequestri attuati nel corso del normale servizio di vigilanza: merce con marchi contraffatti e prodotti destinati al commercio abusivo”.

Dal 1° maggio il comando si avvale di un ulteriore agente assunto mediante concorso a tempo indeterminato. Mentre da giugno si sono aggiunti 3 stagionali, in attesa di ulteriori rinforzi all’organico