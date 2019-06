Alassio. Come annunciato dal comandante della polizia municipale Francesco Parrella, nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori per lo spostamento delle aree di carico e scarico nello slargo che di via Dante in prossimità dell’intersezione con via Milite Ignoto.

“L’idea – spiega il presidente del Consiglio comunale, Massimo Parodi – muove nel segno di una riqualificazione dell’area che sarà trasformata in area sosta per motorini. Gli spazi destinati al carico e scarico sono stati predisposti, sempre sulla Via Dante, proprio in luogo di quelli in passato destinati alla sosta dei mezzi a due ruote, paralleli alla via. Dunque non sono stati persi posti nè per le moto, nè per il carico e scarico e in più, l’occasione è stata anche per riqualificare la segnaletica orizzontale, rinnovando le strisce pedonali e cancellando anche le ultime tracce del diabolico esperimento dell’inversione del senso di marcia ordito dal Sindaco Avogadro”.

“Si tratta – aggiunge Parodi – di una soluzione sperimentale mentre sono allo studio alternative per meglio razionalizzare la distribuzione dei carico e scarico con due macro isole agli ingressi delle Zone a Traffico Limitato”.