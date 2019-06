Alassio, l’annuncio di Macheda: “Entro luglio al via la demolizione della scuola media di via Gastaldi”

Alassio. “Entro luglio al via la demolizione della scuola media di via Gastaldi e contiamo di inserire i ragazzi nel nuovo plesso entro l’anno scolastico 2021/2022”.

Parola dell’assessore all’edilizia e alle politiche scolastiche Fabio Macheda che, con una lettera rivolta ai genitori degli studenti, ha informato le famiglie sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico.

“In concomitanza con il termine delle operazioni di sgombero dei locali della scuola media di via Gastaldi, desidero aggiornare sull’iter amministrativo e tecnico delle procedura di edificazione della nuova scuola”, ha esordito Macheda nella missiva.

“Dopo aver richiesto ai Ministeri competenti le variazioni di progetto del caso, aver ottenuto i titoli autorizzato da tutti gli enti competenti, aver inserito i relativi contributi ministeriali al fondo pluriennale vincolato del Comune, aver concluso le operazioni di allocazione della nuova e provvisoria sede scolastica presso le ex scuole medie dei Salesiani, aver completato lo sgombero dei locali ed il trasloco di tutti gli arredi, con uno sforzo enorme degli uffici comunali, possiamo comunicare che entro il mese di luglio inizieranno le operazioni di demolizione vere e proprie”, ha proseguito.

“Il cantiere, secondo cronoprogramma, durerà circa due anni dall’inizio delle operazioni di demolizione. Ergo, come preannunciato, contiamo di inserire i ragazzi nel nuovo plesso di via Gastaldi nell’anno scolastico 2021/2022. I nostri ragazzi avranno un edificio moderno e sicuro ma anche la possibilità di poterlo raggiungere in autonomia senza dover dipendere esclusivamente e per l’intero ciclo di studi da mezzi privati o pubblici a motore”, ha concluso Macheda.