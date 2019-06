Alassio. Padre di tre fratelli, che per versi diversi hanno fatto la storia della città. Alassio, in lutto, piange la scomparsa di Michele Galtieri, deceduto all’età di 89 anni, a Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria.

Trasferitosi dalla Calabria in giovane età, in Riviera Galtieri ha lavorato soprattutto nel mondo della ristorazione, salvo poi, decidere di aprire il celebre albergo Aida, ad Alassio.

Michele Galtieri lascia la moglie Francesca Ieria, i figli Angelo (vicesindaco della città del Muretto), Luca (inviato del programma satirico di Mediaset “Striscia la Notizia”) e Giovanni, titolare dell’Hotel Aida, e il fratello Giuseppe.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 giugno, alle 15,30, nella chiesa parrocchiale di Staiti (Calabria), suo paese d’origine. Domenica prossima (9 giugno) sarà celebrata una messa in suffragio nella chiesa di Sant’Ambrogio, ad Alassio.