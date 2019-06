Alassio, il 1^ luglio via ai lavori sulla strada per Cavia

Alassio. Partiranno lunedì 1 luglio i lavori sulla strada per Cavia ad Alassio. Il costo degli interventi è di 100 mila euro.

Verrà effettuata riasfaltatura delle zone maggiormente compromesse della strada e, in taluni punti anche l’allargamento della sede stradale. Al fine di consentire gli interventi il traffico sarà interdetto dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18 fino alla fine dei lavori.

“Con le risorse disponibili – spiega Franca Giannotta, assessore ai lavori pubblici del Comune di Alassio – abbiamo voluto intervenire in tempi rapidi nelle zone più critiche e pericolose, sperando di reperire in futuro i mezzi per procedere con interventi più sostanziali. L’obbiettivo primario, nel frattempo è tutelare la sicurezza della viabilità”