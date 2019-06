Alassio, gestione parcheggi, pulizie immobili e manutenzione verde a Villa Fiske: nuovo contratto Comune-Gesco

Alassio. Gestione dei parcheggi a pagamento, pulizie degli immobili dell’ente, manutenzione verde di Villa Fiske passano alla società Gesco. Prosegue così l’opera dell’ente comunale alassino, che mira all’affidamento in house di sempre maggiori servizi.

“Un profondo ridisegno e razionalizzazione del ruolo e dell’attività delle partecipate” era stato annunciato dall’assessore Fabio Macheda quando, all’inizio del proprio mandato, proprio con delega alle Aziende Partecipate del Comune, aveva pubblicato il bando per la nomina del nuovo CdA di Gesco.

“Da un anno – spiega Macheda – stiamo portando avanti l’operazione di affidamento in house di sempre maggiori servizi prima esternalizzati. Parlo della gestione dei parcheggi a pagamento, delle pulizie degli immobili dell’ente, della manutenzione verde di Villa Fiske, e di altri ulteriori servizi che si prospetteranno rispetto alla scadenza degli attuali contratti di gestione. Si tratta di una decisa scelta amministrativa che si è tradotta in appositi capitoli di entrata del bilancio della Gesco e inseriti nel contratto di servizio firmato nei giorni scorsi”.

“Questo ha permesso a Gesco non solo di rispondere ai requisiti circa l’affidamento in house dei servizi pubblici, ma ha garantito alla stessa la capacità di programmare le proprie azioni societarie sul lungo termine”.

Infatti il nuovo Cda di Gesco, presieduto da Igor Colombi e composta da Simona Ivaldi e Simona Monteleone, con gli uffici comunali ha subito messo mano ad un contratto di servizio di ampio respiro. Approvato dalla giunta venerdì scorso e subito sottoscritto dalle parti è divenuto subito operativo.

“Il nuovo contratto di servizio – sottolinea lo stesso Igor Colombi – è frutto di 4 mesi di lavoro e dell’ottima sinergia tra il cda e gli uffici di Gesco con l’assessore Macheda e gli uffici comunali. Consente a Gesco una programmazione ad ampio raggio sia in termini di investimenti sia in termini di assunzioni anche a tempo indeterminato. A breve provvederemo ad assumere 4 nuovi ausiliari della sosta e un giardiniere per Villa Fiske così come prevediamo la partenza dei lavori per spostare gli uffici della Gesco nei locali dell’ex Comando della Polizia Municipale, liberando gli spazi all’interno del Palazzetto che potranno ospitare una nuova palestra per le arti marziali”.

“Procede l’iter per la realizzazione del campo polifunzionale all’esterno del Pala Ravizza. Stiamo anche studiando un bando unico per le pulizie degli immobili comunali, oltre a quelle degli impianti sportivi. Ciò consentirà un significativo abbattimenti dei costi”, ha concluso Colombi.

“Ancora una volta stiamo dimostrando che il modello dell’affidamento in house, a parità di costo, consente di offrire maggiori servizi alla cittadinanza”, ha concluso l’assessore Macheda.