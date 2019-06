Alassio, dopo il faccia a faccia in Regione parte l’iter per realizzare il ripascimento strutturale

Alassio. Faccia a faccia in Regione sul futuro del litorale alassino e dei rinascimenti che dovrebbero interessarlo di qui ai prossimi anni, cambiandone il volto e garantendone tutela e protezione.

Se ne è discusso questa mattina nella sede dell’ente regionale alla presenza del presidente della Commissione Demanio della Regione Liguria Angelo Vaccarezza, del vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri e di tutti gli “attori”, regionali e comunali, coinvolti.

“È stata una mattinata importante perché finalmente, dopo tante parole e incomprensioni, credo si sia messo un punto definitivo sulle vicende che riguardano le opere a mare che verranno realizzate in Comune ad Alassio”, ha esordito Vaccarezza.

“Il Comune sta compartecipando al ripascimento stagionale, cofinanziato insieme ai Bagni marini, e per l’anno prossimo verrà approvato un primo ripascimento strutturale. Ma l’argomento clou della giornata odierna ha riguardato la scheda che dovrà essere compilata a luglio 2019 e verrà finanziata ad inizio 2020, riguardante il grosso ripascimento strutturale che sarà finanziato con fondi della protezione civile, trattandosi di difesa dell’abitato e delle attività alassine. Iniziando i lavori, almeno nelle speranze, a settembre 2020, dovrebbe arrivare sulle spiagge alassine nel 2021”.

Soddisfazione in merito è stata espressa da Galtieri, che ha dichiarato: “Si è trattato di una riunione costruttive per superare le incomprensioni. Un grazie alla Regione sia per quanto riguarda gli uffici che per la parte politica. Siamo fiduciosi di poter concludere tutto entro il 2021 per raggiungere un risultato che sarebbe ovviamente fantastico”.