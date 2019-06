Alassio, controlli dei carabinieri: due arresti, 7 patenti ritirate e tre auto sequestrate

Alassio. In questo fine settimana, tutte le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio, ognuna nella rispettiva zona di competenza territoriale, hanno disimpegnato le rispettive pattuglie nei punti sensibili, nevralgici, nei carrugi, nel budello, nei porti turistici di Alassio ed Andora, nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie esistenti nei territori, nei parchi pubblici, nei luoghi di aggregazione giovanile, nei pressi delle discoteche, lungo l’Aurelia per dissuadere eventuali ciclomotori e mezzi che circolano facendo rombare i motori e che a volte creano pericolo alle persone che attraversano.

Il bilancio è il seguente: 200 persone identificate, 150 mezzi controllati, sette patenti ritirate per guida pericolosa, tre auto sequestrate per mancanza di polizza assicurativa.

Due le persone tratte in arresto. I carabinieri dell’aliquota radiomobile unitamente ai colleghi della stazione alassina hanno tratto in arresto una persona già nota alle forze dell’ordine, già sottoposta all’affidamento in prova ai servizi sociali, per aver ripetutamente violato le prescrizioni impostegli; di conseguenza, i carabinieri hanno segnalato e richiesto alla magistratura di sorveglianza l’emissione di una misura più afflittiva. L’altro arresto è avvenuto a cura della stazione di Andora nei confronti di un 40enne che deve scontare due anni di reclusione. Entrambi gli arrestati sono stati portati nel carcere di Imperia.

Ancora la stazione di Andora, a conclusione di una indagine, ha denunciato per rapina un 65enne del posto perché, nel corso di una furiosa discussione con una donna, le ha sottratto con violenza le chiavi di casa e della macchina, ferendola e dileguandosi. I militari successivamente hanno identificato l’uomo, recuperato il mazzo di chiavi che hanno poi consegnato alla donna.

L’aliquota radiomobile, questa notte, ha poi denunciato per guida in stato di ebbrezza una donna di Genova, risultata positiva all’alcool test; ritirata la sua patente di guida. Sempre l’aliquota radiomobile, questa notte, ha denunciato tre giovani che, poco prima ad Andora, approfittando della distrazione del titolare di un chiosco, avevano rubato 10 bottiglie di vino di marca, scappando per il centro. L’immediato intervento dei militari ha fatto naufragare la loro impresa; recuperate le bottiglie, del valore di 100 euro, e denunciati i tre giovani, provenienti dal Piemonte, per furto aggravato in concorso.

Il nucleo operativo, affiancato dai carabinieri del nucleo cinofili, hanno passato al setaccio alcuni locali notturni, presi d’assalto dai giovani, due dei quali sono stati trovati in possesso di 10 grammi di mariuana e hashish. Sono stati segnalati alla Prefettura di Savona.

Il presidio del territorio è stato rinforzato dalla costante presenza del personale del nucleo cinofili di Villanova d’albenga, che continua a vigilare nel budello, nei pressi delle stazioni ferroviarie, del porto turistico di Alassio, nei carrugi, vicino alle spiagge, soprattutto nei posti di controllo che ieri hanno avuto luogo ad Alassio ed Andora a cura dei rispettivi Comandi Stazione. Il personale del 15° Nucleo Elicotteristi di Villanova d’Albenga ha fornito il suo rilevante e determinante contributo, con il sorvolo di tutta la giurisdizione, cooperando in modo sinergico con le pattuglie.

“Nelle prossime ore il dispositivo, soprattutto nelle ore serali e notturne, sarà ulteriormente rinforzato – annunciano dal Comando di Alassio – allo scopo di infondere sempre sicurezza al cittadino. Che invitiamo sempre a segnalare, al 112, qualsiasi situazione strana, sospetta e che lascia perplessi sulle intenzioni delle persone che notano. Nel periodo estivo tutti i Comandi dipendenti della Compagnia di Alassio, soprattutto quelli nel cui ambito hanno gli stabilimenti marini e altri posti turistici, dispiegheranno pattuglie a piedi ed automontate per presidiare il territorio”.