Alassio, allo stadio Ferrando in scena la partita del cuore: incasso devoluto a BastaPoco Onlus

Alassio. Quella che andrà in scena domani sera, venerdì 7 giugno a partire dalle 21, allo Stadio Ferrando di Alassio è l’ottava edizione del Trofeo BastaPoco, del Memorial Rinaldo Ghini, “u megu” il medico di generazioni e generazioni di Albenganesi, che se ne è andato il giorno dell’epifania del 2012 per una malattia di cui ora si occupa come presidente e volontario della Onlus Bastapoco il figlio Marco.

In campo, appunto, il BastaPoco Team, composto dai soci volontari dell’Associazione capitanati da Orlando Roberto, contro il Real Moglio di capitan Tino Bogliolo: spettacolo sportivo ma anche goliardico assicurato con in più la consapevolezza di un concreto supporto alle persone e alle famiglie meno fortunate.

L’ingresso infatti sarà ad offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione BastaPoco Onlus, l’associazione di volontari che opera sul territorio con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle persone con patologie oncologiche gravi e ai loro familiari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi offerti dalla struttura pubblica (www.onlusbastapoco.it)

L’evento, patrocinato dall’assessorato allo Sport del Comune di Alassio vedrà partecipi anche la terna arbitrale appartenente all’Associazione nazionale Arbitri che contribuiranno attivamente alla raccolta fondi.