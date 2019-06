Al via l’orario estivo per il Museo del Mare di Varazze

Varazze. L’Associazione Amici del Museo del Mare di Varazze comunica che da oggi, sabato 29 giugno e fino a giovedì 31 agosto 2019, la sala espositiva permanente di modellismo navale di via dei Tornitori, nella darsena di Marina di Varazze, ha ripreso l’orario di apertura estivo. Resterà pertanto aperta e visitabile tutte le sere dalle ore 21 alle 23. Ingresso libero.

Aperture straordinarie durante feste e ricorrenze saranno di volta in volta comunicate con volantini e tramite comunicati stampa. Possibile aperture straordinarie per gruppi e scuole con prenotazione: e-mail: museonavalevarazze@libero.it.

“L’esperienza degli Amici del Museo del Mare di Varazze continua con un lusinghiero successo – fanno sapere dall’associazione – Anche quest’anno le visite alla sala espositiva sono state tante ed interessate, come pure le richieste di informazioni sui modellini esposti, sui loro realizzatori e sulle vicende storiche che l’hanno avuti come protagonisti. Molto apprezzati, soprattutto dai giovani e giovanissimi visitatori, gli aneddoti sui più noti e famosi bastimenti riprodotti e presenti in sala, con grande soddisfazione del direttivo e di tutti i componenti dell’associazione di volontari, costantemente impegnati a mantenere la struttura in ordine, aperta e perfettamente funzionante”.

“A tutti loro il più sentito ringraziamento dell’intera comunità varazzina e dei tanti visitatori, provenienti da varie regioni d’Italia e anche dall’estero, come dimostrano le testimonianze lasciate sul registro visite, posto all’ingresso della sala espositiva” concludono.