Al Riviera Music Festival 2019 il “gold package” per vivere un concerto da vip

Alassio. In occasione dell’atteso concerto di Antonello Venditti, tappa del “Sotto il segno dei pesci Tour 2019”, che si svolgerà ad Alassio presso Porto Luca Ferrari il 20 agosto, il pubblico potrà acquistare l’esclusivo pacchetto “gold package” che prevede, oltre a un miglior posto a sedere in platea, a vari servizi e gadget dedicati, l’accesso riservato al concerto a partire dalle 19 per poter usufruire dell’esclusiva area “Street Food & Beverage” all inclusive gestita dal Consorzio Macramè, che proporrà agli ospiti un modo nuovo di vivere insieme il gusto e la musica.

Il Consorzio Macramè, (composto dai ristoranti alassini, il Gabbiano, La Prua, Lamberti, Viola, dallo storico Caffè Roma, dal Ristorante Scola di Castelbianco e supportato dallo Chef Massimo Viglietti) ha infatti studiato per l’occasione, un menù di alto livello che comprende prelibatezze gastronomiche di prima qualità e finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali di mare e di terra.

Il beverage sarà garantito dai Main Sponsor dell’evento come le Cantine Manfredi, la birra Estrella e l’acqua Calizzano. Il servizio Street Food & Beverage sarà disponibile dalle 19 fino alle 21, orario di inizio concerto.

Dichiara Stefano Mannelli, che con Aldo Gandolfo sono i “patron” del Festival: “Siamo orgogliosi di aver coinvolto nel Riviera Music Festival una realtà territoriale come Macramè, il Consorzio che oltre a supportarci da sempre nel corso delle varie edizioni della kermesse musicale, si distingue per l’organizzazione di manifestazioni come “Un Mare di Champagne”, che sarà di scena il 16 e 17 giugno prossimo presso la splendida terrazze del Grand Hotel Diana, e “Alassio in Bolla” evento che avrà luogo in autunno sempre nella nostra cittadina; siamo certi che riscuoteranno l’ennesimo successo”. E continua: “Macramè rappresenta un esempio di coesione e collaborazione tra realtà produttive del nostro territorio e siamo certi che è quanto di meglio che DallaParteDellaMusica può offrire ai suoi ospiti, possessori del tagliando ‘gold package’ in occasione del concerto di Antonello Venditti”.

Il Riviera Music Festival ha tra i suoi obbiettivi quello di valorizzare il territorio e le splendide realtà locali; dal punto di vista enogastronomico Il Consorzio Macramè è sicuramente la realtà più indicata per allestire un’accogliente ed elegante area “Street Food”.

Le prevendite del concerto di Antonello Venditti sono disponibili sul circuito di TicketOne e presso La Casa del Disco ad Alassio, Ticket Point ufficiale del Riviera Music Festival.

Il Riviera Music Festival è organizzato dalla società DallaParteDellaMusica Srls con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa, Ge.S.Co Srl, Strobe Srl e con l’appoggio di tutte le associazioni di categoria della città. Main Sponsor del Riviera Music Festival Estrella Damm, Manfredi Cantine, Acqua Calizzano e Solaris Yachts. Il Riviera Music Festival è inoltre sostenuto da molte attività del territorio.