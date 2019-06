Agricoltura, Ripamonti (Lega): “Ok dalla commissione a Ddl per valorizzazione piccole produzioni locali”

Liguria. “Un passo in avanti importante per la tutela delle produzioni locali e del Made in Italy”.

“La commissione Agricoltura del Senato ha dato la propria approvazione agli emendamenti e al testo finale del disegno di legge 728, condiviso da tutta la Lega, per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale”.

Lo dichiara Paolo Ripamonti, senatore della Lega, componente della commissione Agricoltura del Senato.

“Questo provvedimento rappresenta un’integrazione al reddito degli agricoltori e istituisce requisiti per la tracciabilità dei prodotti. Esprimo grande soddisfazione: prosegue l’iter parlamentare di una nostra storica battaglia, nell’interesse unico della difesa dei nostri produttori e delle eccellenze italiane”.