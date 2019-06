Accusa un malore in casa, donna soccorsa da vigili del fuoco e croce rossa a Savona

Savona. E’ stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai volontari della croce rossa di Savona l’anziana che, questa mattina, ha accusato un malore all’interno della propria abitazione a Savona.

L’episodio si è verificato intorno alle 11.20 di oggi, quando la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona ha ricevuto una richiesta di soccorso per un’anziana residente in via Montenotte. Sul posto sono subito intervenute la squadra 11 e il rincalzo 11R con autoscala.

Dopo aver raggiunto l’appartamento, i vigili del fuoco hanno immobilizzato la donna sulla barella spinale e l’hanno poi trasportata già dalle scale all’interno di una barella “Toboga” in dotazione.

L’anziana è stata poi affidata alle cure dei sanitari.