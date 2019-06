Savona. Oggi in Comune un incontro per dare il via all’attività del Centro studi internazionale di Accademia Kronos onlus. La sede operativa sarà all’interno della Fortezza del Priamar che si affaccia proprio di fronte al parco marino dei cetacei “Pelagos”.

“Le politiche sulla sostenibilità messe in atto dalla nostra amministrazione – commenta il sindaco Ilaria Caprioglio – hanno già avuto il riconoscimento dell’Europarlamento a Bruxelles e delle Nazioni Unite a Ginevra. Con la nascita di questo Centro studi la città di Savona si candida a diventare la nuova Capitale del Mediterraneo sulle tematiche ambientali, un percorso difficile che tuttavia abbiamo già avviato”.

Sono già tantissime le adesioni e le collaborazioni istituzionali tra le quali il ministero dell’ambiente, il vicino Parco delle Cinque Terre, di diverse università italiane e naturalmente del Comune di Savona che negli ultimi anni si è sempre più distinto per spirito di iniziativa “smart”

In occasione è anche intervenuto il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano, che ha portato l’esempio del Parco del Beigua, con sede ora a Varazze, fonte importante di sostenibilità.

Savona è stata scelta dal centro Kronos (erede di una storica associazione ambientalista sorta nel 1969 a Torino, che si occupa di sviluppo sostenibile, cooperazione dei popoli su ambiente ed energia, e dei fenomeni connessi al cambiamento climatico) in particolare per la sua posizione sul Mediterraneo, per le sue esigenze in ambito ambientale, per il suo sistema portuale: rappresenta la città più significativa per promuovere i valori ambientali.

Nel corso dell’evento, è stato proiettato un video messaggio di Jeremy Rifkin (estratto dal recente messaggio inviato al Governo Italiano) che spiega “in modo sintetico come ognuno possa lavorare insieme per far diventare Savona un modello di sostenibilità internazionale”.