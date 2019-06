Abbandona la comunità per tornare a casa, 15enne arrestato a Savona dai carabinieri

Savona. Un ragazzo italiano di 15 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Savona.

Il giovane si trovava nella comunità di Solero (AL) perché nel mese di marzo di quest’anno si era reso colpevole di una rapina e tentata estorsione ai danni di un suo coetaneo a Savona (leggi l’articolo). Ieri sera, però, ha deciso di tornare a casa senza chiedere il permesso a nessuno.

Questa mattina i militari, durante la normale attività di prevenzione, lo hanno incrociato e, riconoscendolo, lo hanno fermato e portato in caserma per verificare se era stato autorizzato dal giudice ad uscire dalla comunità.

Una volta in caserma si è scoperto che il ragazzo era scappato dalla comunità, quindi per lui sono scattate nuovamente le manette.

Dopo la redazione degli atti dovuti il Tribunale ha disposto nuovamente l’accompagnamento in comunità.