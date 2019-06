A10, incidente in galleria: un ferito

Albisola. Incidente nel primo pomeriggio sull’autostrada A10 nel tratto tra Celle Ligure e Albisola, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 30, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere all’interno della galleria che precede l’uscita del casello albisolese.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rosa di Celle, del 118 e dei vigili del fuoco: il guidatore è stato estratto dall’abitacolo dai pompieri per consentire l’intervento dei sanitari. Dopo le prime cure la persona ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non è in gravi condizioni: non ha riportato gravi traumi o ferite.

Restano ancora da appurare i motivi della perdita di controllo del mezzo, con il successivo impatto: fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli che stavano transitando in quel momento.

Ripercussioni alla viabilità autostradale nel tratto interessato dall’incidente.