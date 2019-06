A10 ancora in tilt, code tra Pietra Ligure e Feglino e tra Savona e Spotorno: disagi sull’Aurelia

Ponente. Ormai viaggiare sull’A10 è sempre più difficile e le code e i disagi per gli automobilisti a seguito dei cantieri e del traffico sono “pane quotidiano”: la mobilità per il ponente savonese è diventata una vera e propria emergenza, anche perchè alla circolazione bloccata sui tratti dell’Autofiori si aggiunge una viabilità in tilt anche sulla via Aurelia.

Quella di oggi è stata un’altra mattinata a dir poco complessa: ad ora sono segnalati 5 km di coda tra Pietra Ligure e Orco Feglino, un altro km di coda tra Feglino e Spotorno in direzione Savona, sempre a causa di lavori.

La situazione non va meglio nella direzione opposta, in quanto si registrano code di 4 km tra Savona e Spotorno.

Lo scambio di carreggiata tra Finale Ligure e Feglino e lo scambio di carreggiata tra Spotorno e Savona, sommate all’ultima tranche di rientri dal primo weekend di sole e caldo in riviera, sta mandando la circolazione viaria ancora una volta nel caos.

Lunghi i tempi di percorrenza, in particolare per chi viaggia in direzione Genova. Anche nel tratto da Savona verso Ventimiglia i continui lavori continuano a creare pesanti disagi.