A Vado il “Pa Social Day”: incontro dedicato a come “Comunicare l’emergenza”

Vado Ligure. Si chiama “Pa Social Day” ed è l’iniziativa che si terrà martedì 18 giugno, dalle 9,30 alle 13,30, a Vado Ligure, all’interno del Molo 8.44. Si tratta di un evento nazionale dedicato alla nuova comunicazione pubblica via web, social, chat e intelligenza artificiale che prevede 18 appuntamenti che si svolgeranno in contemporanea ed in diretta streaming da altrettante città.

“Ogni città affronterà una declinazione specifica dell’argomento comunicazione e proprio per le delicate e talvolta tragiche situazioni che la nostra regione ha dovuto affrontare dal punto di vista ambientale, climatico e strutturale, l’incontro ligure, promosso ed organizzato dal Comune di Vado Ligure in collaborazione con l’Associazione Nazionale PA SOCIAL, ha scelto di concentrarsi sul tema ‘Comunicare l’emergenza. Dal coordinamento interno degli interventi all’informazione pubblica, la voce ufficiale della sicurezza, contro allarmismi e fake news'” spiegano gli organizzatori.

“Saranno presenti come relatori le più autorevoli testimonianze relative ai diversi ambiti operativi della comunicazione d’emergenza: dall’allerta meteo alla protezione civile, dal soccorso marittimo all’emergenza sanitaria, dal coordinamento unico delle chiamate al 112 alla tragica esperienza del crollo del Ponte Morandi e di tutta la comunicazione real-time e successiva che si è reso necessario saper gestire al meglio” concludono i promotori dell’iniziativa.

L’accesso è libero fino ad esaurimento posti. E’ possibile effettuare l’iscrizione gratuita su Eventbrite al link: http://bit.ly/31nj2W5.

La partecipazione all’evento da diritto al conseguimento di 4 crediti formativi agli iscritti all’ordine dei giornalisti.