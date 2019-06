A Vadino in scena “Capitani di domani”, la recita dei bambini della scuola dell’infanzia San Clemente

Albenga. Martedì 4 giugno, dalle ore 16,30, i bambini della Scuola dell’Infanzia San Clemente a Vadino presso il piazzale antistante l’istituto, hanno messo in scena la consueta recita di fine anno scolastico, dal titolo “Capitani di Domani”.

L’evento si è svolto alla presenza delle autorità, tra cui il sindaco uscente Giorgio Cangiano, gli assessori Arnaldi e Vespo, la vicaria dell’Istituto Comprensivo Albenga 2, Maria Rosa Villa, del Comitato di Vadino, e delle famiglie.

“Ogni sezione, guidata dalle maestre, ha rappresentato il percorso scolastico, che ha avuto in questa sede festoso compimento, ognuno da prospettive diverse ma complementari, tutte finalizzate al messaggio fondamentale legato al rispetto, alla collaborazione ed alla inclusione, attuato mediante coraggio, passione e determinazione. Sentimenti, questi, che devono essere condivisi e messi in opera da tutti, grandi e bambini. A portare questi profondi temi, sono gli stessi piccoli capitani del nostro domani che attraverso, canto, recitazione e ballo, ce li hanno saputi trasmettere in maniera pura e semplice” spiegano dal Comitato di Vadino.

“Tutti hanno partecipato al gioioso clima apportato dalla festa, sincerato dalle autorità che hanno fatto proprio questo momento di felicità e riflessione. Il Comitato di Vadino, insieme alla scuola, si augura che questa realtà dell’infanzia sia sempre più valorizzata, quale motore del nostro comune domani” concludono dal Comitato.

Lunedì 3 Giugno, invece, alle 15, presso la Scuola Primaria di Vadino, si è tenuto il consueto e piacevole evento della recita di fine anno dei bambini e dei ragazzi del Plesso.

La giornata, animata da spettacoli e tanta musica, si è basata sul progetto del corrente anno scolastico “MI – SOL – SI – RE – FA … BENE”. “Come accennato sopra, gli alunni, guidati da maestre e collaboratori scolastici si sono cimentati in attività musicali come ad esempio suonare il flauto e di intrattenimento, come canto e ballo di gruppo, atte a concludere in maniera molto positiva questo percorso didattico di crescita. Lo spettacolo, alla presenza del Sindaco uscente, Avv. Giorgio Cangiano, del Comitato di Vadino, da tempo collaboratore del Plesso e della zona ed infine dei familiari degli studenti, è stato notevolmente apprezzato” spiegano dalla scuola.

“Il primo cittadino, parlando con i presenti, ha attestato ancora una volta la profonda validità della Scuola Elementare di Vadino e l’impegno propositivo di tutti che permettono da sempre la buona riuscita della formazione di ragazzi che saranno il nostro domani.

Il Comitato di Vadino insieme alle maestre, ringraziando per le belle parole e per il quinquennale lavoro del Sindaco alla fine del suo mandato, auspica al mantenimento ed alla promozione di un elemento così pregevole come questa scuola, realtà da lungo tempo presente e promotrice del territorio” concludono gli organizzatori dell’evento.