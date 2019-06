A Tovo San Giacomo la terza “Giornata ecologica” dedicata all’ambiente e al territorio

Tovo San Giacomo. E’ in programma sabato 15 giugno dalle 8 alle 12 la terza giornata ecologica organizzata dal Comune di Tovo San Giacomo: il “centro operativo” sarè in piazza San Carlo a Bardino Vecchio.

Anche per questa occasione sono numerose le associazioni operanti sul territorio ed i singoli cittadini ad aver accolto l’appello a partecipare a questo importante momento di aggregazione e volontariato civico.

“Iniziative come questa – dichiara il sindaco Alessandro Oddo – devono farci meditare quanto sia importante avere profondo rispetto per l’ambiente e per il nostro territorio: se vogliamo che la natura ci rispetti e non alteri i suoi equilibri, dobbiamo essere prima noi cittadini a rispettarla. Purtroppo, nonostante le politiche ambientali messe in atto negli ultimi anni dall’amministrazione e che ha portato nel 2018 ad arrivare a quasi al 78 per cento di raccolta differenziata, ci sono ancora persone che non capiscono quanto sia grave, anche dal punto di vista penale, abbandonare i rifiuti specie lungo le strade dei nostri boschi. Il fatto che alla giornata ecologica di sabato mattina ci saranno tante persone ed associazioni è per me un motivo di orgoglio perché vuol dire che siamo in tanti a voler bene al nostro territorio ed a ribellarci al comportamento incivile di pochi”.

Alla Giornata ecologica parteciperanno anche gli eco vigili di Idealservice, l’azienda che gestisce la raccolta e smaltimento dei rifiuti e che ha contribuito all’organizzazione della Giornata, che avranno il compito di verificare quanto raccolto e procedere all’erogazione delle sanzioni. Nel frattempo, in alcune zone del territorio più sensibili all’abbandono, sono già state installate foto-trappole in modo da poter risalire agli autori degli abbandoni.

Al termine della mattinata, sarà organizzato dalla Pro Loco un momento di convivialità con tutti coloro che hanno contribuito alla pulizia di Tovo San Giacomo.