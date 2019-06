A Savona una giornata di “scambio di figurine” pro-animali

Savona. Domenica 9 giugno, dalle 10 alle 19, presso la sede della Protezione Animali savonese di via Cavour 48R si svolgerà la giornata di scambio delle figurine tra i bambini che hanno iniziato a gennaio la raccolta delle figurine “Amici Cucciolotti 2019” dell’editore Pizzardi.

Durante la manifestazione organizzata dai volontari dell’Enpa, oltre alla ricerca ed allo scambio delle figurine mancanti per tutto il giorno si terranno momenti di intrattenimento come: la visita ai reparti di degenza degli animali (gatti e fauna selvatica, tutto il giorno); il laboratorio di disegno “Coloriamo insieme” e il laboratorio di “Baloon art” per tutto il giorno; giochi educativi sul rapporto con gli animali, a cura della Dog Academy Sda, con dimostrazioni di cuccioli e adulti operanti sul territorio con la protezione civile (dalle 16 alle 17): “Merendiamo”, una gustosa merenda con golosità per tutti i bambini (dalle 17 alle 18); il truccabimbi (dalle 17 alle 19); le “Sorpresone”, tante sorprese per tutti.

Gli istruttori cinofili della Dog Academy spiegheranno ai bambini il corretto comportamento quando in famiglia arriva finalmente un cane o un gatto.

“Da diversi anni l’editore Pizzardi ha voluto dedicare una parte dei proventi della vendita delle figurine Amici Cucciolotti alle attività dell’Enpa in favore degli animali. A Savona sono così arrivate oltre 160 cucce in materiale lavabile e con coibentazione, che sono state distribuite per i gatti delle colonie feline e, quelle per cani, che arrederanno i nuovi box del rifugio Enpa di Cadibona, i cui lavori di ricostruzione sono al 50 per cento e, dopo l’arrivo delle ultime autorizzazioni, verranno completati entro la metà del prossimo anno”.

“E’ poi arrivata un’auto nuova per il trasporto degli animali, che è andata a rimpiazzare mezzi ormai vecchi e, assieme ad altre due auto in dotazione, viene utilizzata per il recupero di animali selvatici e trasporto di domestici; per un anno sono stati pagati i conti di tre mesi dei diversi veterinari che curano gli animali raccolti dall’Enpa; sono infine arrivati per diversi altri anni migliaia di pasti per cani e gatti, sotto forma di scatolette e crocchette, che sono stati distribuiti alle volontarie che curano e sfamano le colonie di gatti liberi della provincia ed alle persone con animali ma senza casa o senza lavoro e mezzi di sostentamento e che non riescono quindi a mantenerli”.