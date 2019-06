A Millesimo tributo a Mirco Pellegrini con oltre cinquanta artisti sul palco di piazza Italia

Millesimo. Conto alla rovescia per il concerto “Live Mirco Vive”, tributo al musicista Mirco Pellegrini, scomparso pochi mesi fa. In piazza Italia, dalle 20, si esibiranno sabato 22 giugno circa cinquanta artisti provenienti da tutta la Liguria e la Val Bormida e di tutte le età, uniti per ricordare il batterista millesimese.

Presenterà la serata Mauro Giacosa, storico amico di Mirco, insieme alla piccola Alice Sevega. Inoltre sono aperte per l’occasione due raccolte fondi destinate alla Comunità di San Patrignano e alla Croce Rossa-Comitato di Millesimo, con i seguenti estremi bancari per chi volesse sostenere le iniziative: IBAN IT16 M062 3067 7710 0003 0026 177, BIC CRPPIT2P, per la prima, mentre per la pubblica assistenza locale IT79 B034 2549 4400 0000 0015 927, BIC AZZBITT1, causale LiveMircoVive per entrambe.

Gli organizzatori ringraziano il Comune, il Civ, la Consulta giovanile, la Croce Rossa, i commercianti di Millesimo, la Cartoleria Libridea e Grafiche Gambera, Enrico Boffa (Direttore Artistico), Daniela Ziglioli, Guido Ferraro (Service), Paola Pola e Roberto Tiranti per la disponibilità, nonché tutti gli artisti: Danila Satragno, gli Why aye mam (Luigi Pesce, Maurizio Salvadori, Fabrizio Serra, Roberto Faccio, Loris Faccio, Maria Grazia Scarzella, Giorgia Armario, Michela Robaldo); I Randagi (Mauro Siri, Patrick Suffia, Alessio Pucciano, Gianluca Ziglioli), con la partecipazione straordinaria di Andrea Destanleys, Roby Bruccoleri, Giovanni Battista Bergamo; JESUS CHRIST SUPERSTAR (Fabio Zunino, Giuseppe Alvaro, Andrea De Stanleys, Roby Bruccoleri, Giovanni Battista Bergamo, Andrea Anzaldi, Riccardo Kalb); I Giullari (Gabriele Lele Siri, Giorgio Zucchino, Bruno Paulon, Silvano Pastorino, Massimo Salvetti, Ermanno Veronese); I 7 POT BRAIN STRAIN (Daniel Veleno Napolitano, Alberto Wah Moraglio, Simone Bracco, Michele Maccarone, Tommaso Ghidetti; LOST SYMPHONY ORCHESTRA (Giorgio Zucchino, Silvio Sangrali, Maurizio Salvadori, Marco Salvadori, Ivano Gheltrito, Stefano Ravera, Giulia Moliterno, Fosca Arlotta, Silvio Galliano, Fabio Taddi, Irene Bove, Giada Negro); BAND 4 MIRCO (Ilario Giglio, Alessio Pisano, Domenico Gabbani), con la partecipazione straordinaria di Ascanio Gabbani, batterista di anni 7; CLOVER ACOUSTIC BAND (Sara De Bei, Franco Ivaldo, Marco Cazzulo); JAM MEN (Antonio Molinari, Jacopo Galli, Davide Dogliotti).

Il programma dettagliato è sulla pagina Facebook LiveMircoVive 2019.