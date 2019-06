A Genova gli Esordienti B rendono orgogliosa L\'Amatori Nuoto Savona

Domenica 16 giugno è andata di scena a Genova la manifestazione conclusiva degli Esordienti B, iniziata con la sfilata di tutte le società liguri.

L’Amatori Nuoto Savona ha conquistato uno splendido IV posto in classifica, come risultato annuale delle 8 precedenti prove disputate a livello regionale, dove si sono distinti in modo particolare: Giuseppe Serafini, Davide Marocchi, Edoardo Bolla, Matteo Allegretti, Luca Salvaterra e Lidia Schiappacasse, oltre alle staffette maschili che hanno portato a casa la vittoria in ogni stile. Gli atleti hanno confermato anche in questa manifestazione conclusiva ottimi risultati, raggiungendo il podio nella staffetta maschile 4 x 50 stile libero, piazzandosi al II posto con Matteo Allegretti, Edoardo Bolla, Simone Ulivo, Davide Marocchi; e al I posto nella staffetta maschile 4 x 50 mista con il dorsista Davide Marocchi, il ranista Giuseppe Serafini, il farfallista Luca Salvaterra e lo stile liberista Matteo Allegretti.

Foto 3 di 3





Buoni risultati anche per Francesco Sancio, Pietro Briano, Matteo Ghiglino, Luca Damele, Giorgia Cerruti, Ludovica Nani, Elisa Scarcelli, Giorgia Altieri, Angelica Conte, Chiara De Luca, Ariel Briano.

Questi giovani atleti hanno saputo dimostrare impegno, costanza e dedizione, rendendo orgogliosa l’Amatori Nuoto Savona.