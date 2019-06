Finale Ligure Taglio del nastro questa mattina a Finalborgo per l’atteso evento “La Fortezza del Benessere”: una tre giorni di workshop, dimostrazioni, conferenze, masterclass, esposizioni, spettacoli e un minimo comune denominatore, il benessere. La manifestazione, che ha già il merito di aver acceso l’entusiasmo tra gli operatori del benessere del territorio, nasce dalla forte sinergia di un gruppo di persone (una vera e propria crew composta da oltre 50 volontari).

Un team work che non si riduce al “semplice” sforzo organizzativo, ma che si manifesta anche nell’empatia e nel contagioso coinvolgimento emotivo di tutti i promotori dell’iniziativa. Una vera e propria squadra, quindi, che crede fortemente nei valori di questo evento nell’incantevole cornice del “Forte San Giovanni”. Leggi anche Stare bene! A Finalborgo “La Fortezza del Benessere”: una tre giorni di workshop, dimostrazioni, conferenze e spettacoli

“Una edizione 2019 davvero ricca di iniziative grazie all’ottima sinergia messa in campo tra le diverse realtà e gli operatori presenti per questa manifestazione – afferma l’organizzatore Pier Firpo -. Per i visitatori sarà senz’altro una esperienza unica di benessere e da vivere intensamente”.

“Benessere è condivisione di vari aspetti e ambiti, può avere forme e modalità diverse, per questo invitiamo il pubblico a venirci a trovare per percepire e capire in prima persona cosa significa… Come si può raggiungere…”.

“I visitatori, infatti, potranno interagire con i professionisti presenti all’evento, partecipando al nostro programma di attività: l’obiettivo finale è creare una cultura del benessere, un benessere che bisogna coltivare e portare avanti nel nostro vivere quotidiano” conclude Firpo.

In tutto sono previsti 28 convegni, 40 esibizioni e oltre 40 lezioni. L’evento si concluderà domenica 23 giugno.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sulle attività in programma durante l'evento visitate la pagina Facebook de "La Fortezza del Benessere"